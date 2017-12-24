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Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет
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СМИ: крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет в Китае 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Xinhua/Liang Xu/Xinhua via AP

Разрабатываемый в Китае крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил 24 декабря первый полет в городе Чжухай (провинция Гуандун, Южный Китай). Как сообщило Центральное телевидение Китая (ССТV), он находился в воздухе около часа.

По данным телеканала, для набора взлетной скорости AG600 потребовалось около 600 м взлетно-посадочной полосы. Во время испытаний самолет поднялся на высоту около 2500-3000 м, после чего совершил несколько маневров, в том числе снижение и имитацию захода на посадку. Как заявили разработчики, основной целью полета была проверка безопасности и функционирования бортовых систем.

Созданный Китайской авиастроительной корпорацией (AVIC) гидросамолет предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения поисково-спасательных операций. Противопожарная модификация способная набирать 12 тонн воды за 12 секунд. Также в СМИ публиковалась информация, что данный самолет может быть задействован авиацией Народно-освободительной армии Китая для защиты интересов страны на море при проведении патрульных операций, в частности, в спорных районах Южно-Китайского моря.

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонн. Он может развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. км и непрерывным нахождением в воздухе до 12 часов. Длина самолета — 37 м, размах крыльев — 38,8 м. Гидросамолет может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и водной поверхности.

Самолет будет выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях. AG600 станет крупнейшим в мире воздушным судном такого класса. По словам главного конструктора, разработчик уже получил на него 17 заказов — все от китайских компаний. Коммерческая эксплуатация начнется не раньше 2021 года после прохождения всех процедур по сертификации.

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