«Россия не будет играть роль мирового жандарма»

Россия будет придерживаться миролюбивой внешней политики и не будет втягиваться в гонку вооружений. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед генералами, офицерами и почетными гостями на итоговой годовой коллегии Минобороны. За соседней от зала заседаний дверью были выставлены все образцы отечественных ядерных ракет, включая мощнейшую Р-36М и современный «Тополь». Подробности о визите Главковерха в гости к военным — в репортаже «Газеты.Ru».

«Звезда смерти» за 9 месяцев

Раньше итоговая расширенная коллегия Министерства обороны проводилась или в здании академии Генерального штаба на юго-западе Москвы, или, как последние пару лет, в здании Национального центра управления обороной на Фрунзенской набережной. В этот же раз место было выбрано довольно необычное — меньше чем за год выстроенный кампус для академии РВСН имени Петра Великого в подмосковной Балашихе. Справедливости ради надо отметить, что пока выполнена только первая очередь строительства, но скорость и масштаб уже поражают — Верховному главнокомандующему действительно показать не стыдно.

Кроме современных учебных и спортивных корпусов, на новой территории кампуса расположен научно-учебный центр, чей фасад вызывает ассоциации то ли со «Звездными войнами», то ли с фильмом «Трон» — с боковой стороны здания висит огромный, переливающийся подсветкой макет ракеты во время старта. В этом-то здании и прошло заседание коллегии. Но прежде президенту показали главную изюминку центра — зал хранения изделий.

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В огромном помещении почти 50 метров в высоту представлены 15 видов советских и российских боевых ракет, в разное время состоявших на вооружении Советского Союза и России, а также унифицированный заглубленный командный пункт комплекса раздельного старта.

Как отмечают в Минобороны, это «не просто единственный в мир уникальный павильон, а учебная аудитория, основной целью которой является изучение слушателями и курсантами устройства и использования межконтинентальный баллистических ракет, в разное время стоявших на боевом дежурстве в РВСН».

Экспозиция павильона начинается с первых советских ракет большой дальности Р-2 и Р-5М. Они находились на вооружении отдельных бригад еще до создания РВСН и были приняты на вооружение СССР в 1951 и 1956 годах соответственно. В павильоне также представлен советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения Р-36М (по классификации НАТО SS-18 Satan) — самый мощный в мире тип межконтинентальный баллистических ракет. Завершается экспозиция ракетами четвертого поколения РТ-2ПМ «Тополь» (принята на вооружение в 1988 году) и РТ-23 «Молодец» (не принималась на вооружение).

Как заявил представитель ведомства, гражданская космическая отрасль и отрасль боевого ракетостроения тесно связаны, однако в мирное время большее внимание уделяется космической, а в напряженное — отрасли боевого ракетостроения. Как он рассказал «Газете.Ru», в России сейчас акцент сделан на космическую отрасль.

Перед заседанием коллегии в академии открыли тематическую выставку, состоящую из семи экспозиций. На ней представили перспективные образцы военной техники и вооружения, редкие архивные документы, различные типы снаряжения и результаты поисковой деятельности Минобороны. Среди экспонатов выставки были и макеты арктических баз российского Минобороны, и собачьи нарты, и снегоходы для передвижения на Крайнем Севере, и новый VR-тренажер для парашютистов и даже продукция местного балашихинского производства — противопехотные мины.

На последний экспонат внимание «Газеты.Ru» обратил глава Балашихи Сергей Юров. Он отметил, что строительство новых корпусов академии РВСН имеет не только большую важность для страны, но также и огромное значение для города. С переводом сюда образовательного и научного центра важнейшего рода войск улучшается инфраструктура города и значительно возрастает его статус.

Путину провели экскурсию по выставке, в ходе которой среди прочих экспонатов показали ему американский средний танк Sherman времен Второй мировой войны. Водолазы Северного флота подняли его в 2014 году с затопленного в Баренцевом море транспортного судна Thomas Donaldson. Долго время он находился в Музее Северного флота.

На вопрос, возможно ли использование машины в военных целях, представитель Минобороны напомнил, что «сейчас не война» и что танк предназначен для участия в показных мероприятиях.

Мир с кулаками

Первым на заседании коллегии выступал Путин. Первым делом он поблагодарил военнослужащих, участвовавших в военной операции России в Сирии, и объявил минуту молчания в память о погибших в ее ходе.

«Мы всегда будем помнить при этом подвиг наших боевых товарищей, которые не вернулись, погибли, защищая Россию и наш народ. Наш человеческий, моральный, нравственный долг — поддержать их семьи. Государство, сослуживцы все сделают для этого», — сказал Путин. Количество погибших в Сирии российских военных он не уточнил.

Среди приоритетных направлений работы Минобороны президент выделил отслеживание изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире и вблизи российских границ, а также в стратегически важных для безопасности стран регионах. Среди них он назвал Ближний Восток, Корейский полуостров и Европу, в которой, по его словам, «ускоренными темпами идет наращивание инфраструктуры НАТО и США».

«На дипломатическом языке она носит, безусловно, наступательный характер, а если переходить на военный язык, то, безусловно, агрессивный. Мы это должны учитывать в своей практической работе», — сказал Путин.

В своем выступлении он в очередной раз обвинил США в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. «Так, в Румынии уже размещены, а в Польше разворачиваются американские универсальные пусковые установки систем противоракетной обороны. Формально они предназначены для противоракет, но дело в том, что это универсальные установки. Они могут применяться и для пуска существующих крылатых ракет морского базирования с радиусом действия 2500 километров. То есть пусковые установки для противоракет в любой момент могут стать установками для крылатых ракет средней дальности», — подчеркнул он.

Президент также отметил, что ракеты-мишени, использующиеся американскими военными для отработки задач ПРО, также фактически подпадают под ограничения по договору РСМД.

Одной из важнейших задач России было и остается укрепление социальных гарантий военнослужащих и их семей, заявил Путин. «Сейчас экономика восстанавливается, у нас появляются дополнительные ресурсы. И в качестве одной из первоочередных мер в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку мы предусмотрели возобновление ежегодной индексации денежного довольствия военнослужащих», — сказал он, вызвав бурные аплодисменты в зале.

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На эти цели в течение трех для военнослужащих будет выделено 82 млрд рублей. Также с 1 января следующего года увеличатся военные пенсии.

Министр обороны Сергей Шойгу свое подробное выступление также начал с подведения итогов операции России в Сирии. По его словам, «бесценный боевой опыт в Сирии» получили более 48 тыс. военнослужащих, из них свыше 14 тыс. были представлены к госнаградам.

Как позже уточнил «Газете.Ru» официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, в это число, помимо самих военных, входит также гражданский персонал. «Надо понимать, что речь идет не о постоянной численности контингента, находящегося в Сирии, а об общей численности военнослужащих и гражданского персонала, побывавших за время операции в Сирии в рамках постоянной ротации», — сказал он.

В ходе операции были убиты более 60,3 тыс. боевиков, в том числе 2,84 тыс. выходцев из России. По словам Шойгу, численность контингентов НАТО, размещенных у западных рубежей России, увеличилась в три раза, количество сил первоочередного задействования альянса выросло с 10 до 40 тыс. человек, а срок их готовности сокращен с 45 до 30 суток. Интенсивность ведения воздушной разведки НАТО у границ России увеличилась в 3,5 раза, морской — в 1,5.

«НАТО в два раза нарастило интенсивность военных учений у наших границ. В 2014 году альянсом проведено 282 учения, в этом — 548. Ежегодно у границ России проводится более 30 учений, сценарии которых основываются на вооруженном противоборстве с нашей страной», — заявил министр.

В своем заключительном выступлении на заседании Путин обратился к теме заметного сокращения расходов на оборону в предстоящем году — до 2.8%. Объяснил он это сложной схемой кредитования трат предыдущих лет, которую Минфин компенсировал, но теперь сократил. И в этих условиях он вспомнил слова Александра Суворова о том, что побеждать надо не числом, а умением.

«Есть у нас такая поговорка: «сила есть — ума не надо», — напомнил президент РФ. — Так вот нет, нужен ум».

Верховный главнокомандующий выразил уверенность, что России удастся избежать тяжелой конфронтации и дать втянуть себя в изматывающую экономику гонку вооружений.

«Мы опираемся на нашу миролюбивую внешнюю политику. Нам не нужно бесконечное число баз по всему миру, и мы не собираемся играть роль мирового жандарма», — заключил он.