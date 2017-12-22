Россия встревожила НАТО

В Северной Атлантике резко возросла активность российских подводных лодок около кабелей, обеспечивающих доступ в интернет Северной Америке и Европе, что заставляет НАТО нервничать.

Очевидно, что интерес к кабелям, которые обеспечивают Интернет и другие коммуникационные связи Северной Америке и Европе, может дать Кремлю возможность разорвать или использовать важные линии передачи данных, пишет издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По их словам, активность российских подводных лодок выросла до уровня, невиданного со времен холодной войны.

«Мы сейчас видим деятельность в России рядом с подводными кабелями, такую, какой не наблюдалось никогда», — сказал командующий подводными силами НАТО Эндрю Леннон. — Россия явно проявляет интерес к подводной инфраструктуре НАТО».

Для обеспечения безопасности в Северной Атлантике Альянс решил восстановить командный пункт, закрытый после холодной войны. Союзники НАТО спешат наращивать возможности противолодочной войны и намерены разработать усовершенствованные самолеты для обнаружения подводных лодок.

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Источник в военных кругах Великобритании также предупредил, что Россия может повредить кабели, благодаря которым осуществляется масса операций, составляющих основу современной мировой экономики. Частные линии, проложенные вдоль некоторых из тех же коридоров, что и первый трансатлантический телеграфный провод в 1858 году, обеспечивают множество коммуникаций в Интернете, что способствует ежедневной торговле с оборотом в триллионы долларов. Если кабели пострадают, это приведет к катастрофическим последствиям. А подключение к ним даст России ценные сведения о потоке интернет-трафика в мире.