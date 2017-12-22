Шойгу: российские войска покинули Сирию

Шойгу доложил Путину о выполнении приказа о выводе российских войск из САР

Шойгу доложил Путину о выполнении приказа верховного главнокомандующего о выводе российских войск из Сирии.

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"Ваш приказ о выводе группировки российских войск из Сирийской Арабской Республики выполнен", — заявил министр на встрече Путина с руководством Минобороны и командующими войсками военных округов и Северным флотом.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома террористической группировки "Исламское государство"* в этой стране.