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США поставят Украине «оборонительное» оружие
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США поставят Украине «оборонительное» оружие 

Рамблер 21 час назад
Фото: Хезер Науэрт, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о своем одобрении плана продажи противотанковых ракет Киеву, что может спровоцировать значительную эскалацию ситуации на Украине, со ссылкой на источники в Госдепе, сообщает ABC News.

План поставки вооружений должен быть представлен Конгрессу, где его необходимо будет утвердить, после чего Госдеп сможет его реализовать.

Продажа оборонительного вооружения Украине, скорее всего, спровоцирует реакцию со стороны России, что приведет к обострению отношений с Москвой.

Общий пакет вооружений на сумму в 47 миллионов долларов включает 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Других подробностей пока нет.

Пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэр заявила, что цель такого решения — помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

«Американская помощь носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина является суверенной страной и имеет право на самозащиту», — сказала она, подчеркнув, что США по-прежнему привержены Минским соглашениям в вопросе урегулирования ситуации на востоке Украины.

Ранее на этой неделе Кремль осудил согласие Трампа разрешить коммерческую продажу стрелкового оружия и легких вооружений Украине.

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