Украинские силовики нарушили перемирие

В ДНР заявили о нарушении украинскими силовиками перемирия

Украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из стрелкового оружия, гранатометов и минометов различного калибра окраины города Горловка и район населенного пункта Ясиноватая, заявил в субботу журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Несмотря на достигнутые договоренности по соблюдению режима прекращения огня 23 декабря, подразделения украинской армии, начиная с 12 часов ночи (мск), подвергли обстрелу район населенного пункта Ясиноватая, применив стрелковое оружие и автоматические гранатометы. В районе населенных пунктов Горловка и Гольмовский (окраина Горловки) отмечено применение противником минометов различного калибра. Жертвы и разрушения на данный момент уточняются", — сказал представитель.

Кроме того, в оперативном командовании ДНР обратились в адрес миссии ОБСЕ и украинской стороны в СЦКК с просьбой зафиксировать факт нарушения перемирия со стороны украинских силовиков.

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