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Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе
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В ДНР заявили об обстреле двух поселков со стороны украинских силовиков 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Украинские силовики открыли огонь по двум поселкам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), заявили журналистам в оперативном командовании ДНР.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске ранее согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"Украинская сторона, несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения огня, в 22.10 обстреляла поселок Спартак с применением противотанковых гранатометов. В 22.15 был обстрелян поселок Озеряновка из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Обращаем внимание миссии ОБСЕ на увеличение нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ", — сказал представитель командования ДНР.

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