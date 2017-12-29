Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе

В ДНР заявили об обстреле двух поселков со стороны украинских силовиков

Украинские силовики открыли огонь по двум поселкам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), заявили журналистам в оперативном командовании ДНР.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске ранее согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"Украинская сторона, несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения огня, в 22.10 обстреляла поселок Спартак с применением противотанковых гранатометов. В 22.15 был обстрелян поселок Озеряновка из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Обращаем внимание миссии ОБСЕ на увеличение нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ", — сказал представитель командования ДНР.