ДНР ответила на обвинения в применении лазерного оружия

В ДНР ответили на обвинения в применении лазерного оружия

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отвергли обвинения украинской стороны в применении ополченцами лазерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это полный бред, такого вооружения у нас точно нет», — сказал агентству представитель ДНР.

Госпогранслужба Украины 29 марта заявила, что обнаружила в Донецкой области «признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения». Один из пограничников получил ожог сетчатки глаза на посту «Марьинка».

«Характер поражения позволяет сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров», — утверждает украинское пограничное ведомство.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин объявил о разработке боевого лазерного комплекса. Кадры, где запечатлено это оружие, показали во время послания главы государства Федеральному собранию. Установка получила название «Пересвет».

Украинская Госпогранслужба в 2016-м заявляла, что из-за российского лазерного оружия повреждения глаз получили военнослужащие Краматорского пограничного отряда, которые через оптику наблюдали за неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.