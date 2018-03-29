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ДНР ответила на обвинения в применении лазерного оружия
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В ДНР ответили на обвинения в применении лазерного оружия 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отвергли обвинения украинской стороны в применении ополченцами лазерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это полный бред, такого вооружения у нас точно нет», — сказал агентству представитель ДНР.
Госпогранслужба Украины 29 марта заявила, что обнаружила в Донецкой области «признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения». Один из пограничников получил ожог сетчатки глаза на посту «Марьинка».
«Характер поражения позволяет сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров», — утверждает украинское пограничное ведомство.
В марте 2018 года президент России Владимир Путин объявил о разработке боевого лазерного комплекса. Кадры, где запечатлено это оружие, показали во время послания главы государства Федеральному собранию. Установка получила название «Пересвет».
Украинская Госпогранслужба в 2016-м заявляла, что из-за российского лазерного оружия повреждения глаз получили военнослужащие Краматорского пограничного отряда, которые через оптику наблюдали за неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
В том же году Минобороны России объявило о принятии на вооружение отдельных образцов лазерного оружия.
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