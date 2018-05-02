Россия впервые за 20 лет снизила военные расходы

Военные расходы России в 2017 году снизились впервые с 1998 года. Об этом свидетельствуют цифры отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

По сравнению с 2016 годом Россия снизила военные расходы на 20 процентов, до 66,3 миллиарда долларов. «Модернизация Вооруженных сил остается приоритетом для России, однако военный бюджет был урезан в связи с экономическими проблемами, с которыми страна столкнулась в 2014 году.