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Трамп сорвал планы Пентагона
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Заявление Трампа сорвало планы Пентагона по отправке новой партии военных в Сирию 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Reuters
Командование вооруженных сил США планировало отправить несколько десятков военных в Сирию до заявления президента Дональда Трампа на прошлой неделе о необходимости скорейшего вывода американских войск из этой страны, передают американские СМИ.
Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в Министерстве обороны США и администрации главы государства, заявление Трампа привело в замешательство многих в Пентагоне, так как в ведомстве прорабатывали предложение об увеличении численности американских войск в Сирии, передает ТАСС.
Во вторник должно было состояться заседание Совета национальной безопасности Белого дома, на котором планировалось обсудить дальнейшие планы по противодействию ИГ.
По данным телекомпании, теперь совсем не ясно, как отразится на планах Пентагона заявление Трампа.
В четверг Трамп в ходе выступления в Огайо неожиданно заявил, что США «очень скоро» уйдут из Сирии.
США контролируют обширные территории на востоке Сирии, богатые нефтью, в основном с помощью своих прокси-формирований на базе курдского ополчения. Сейчас в Сирии развернуты 2000 американских военных, правительство страны считает их присутствие на своей территории незаконным.
В пятницу появились подтверждения намерению Трампа уйти из Сирии.
В воскресенье стало известно, что март оказался «самым смертоносным» для США за все время операции в Сирии и Ираке. Тогда же командующий Корпусом морской пехоты страны генерал Роберт Неллер заявил, что Пентагон не обладает возможностями для самостоятельной борьбы с ИГ.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров рассказал, что заявление президента США Дональда Трампа о скором выводе американских военных из Сирии говорит о том, что он привержен своим обещаниям, однако Россия будет следить за дальнейшим развитием событий.
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