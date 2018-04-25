Порошенко объявил ВСУ сильнейшей армией Европы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины заняли восьмое место в рейтинге армий Европы по версии организации Global Firepower.

«ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, украинская армия — самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил государств, не входящих в НАТО», — сказано в сообщении на официальной странице Порошенко в Фейсбуке.

Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и При этом в общем списке Global Firepower по всем странам мира Украина находится на 29 месте, между Грецией Чехией . На первом месте — Вооруженные силы США , на втором — России , на третьем — Китая . Также в десятку сильнейших военных держав мира вошли Индия Германия . Всего эксперты проанализировали военные возможности 136 стран мира.

В комментариях к записи Порошенко — как восторженные, так и скептические отзывы:

«А сколько ж не вышколенных, без должной экипировки и без надлежащего вооружения добровольцев погибло, пока разчухались, и поняли, что это война, агрессия Мордора?! Вечная память погибшим», — пишет Игорь Хаенко.

«В Европе не членов НАТО — Украина, Швейцария , Россия, Швеция (так навскидку). Чет я сомневаюсь, что украинская армия самая сильная из них, даже при всем моем положительном отношении к украинской армии», — считает Сергей Дзисяк.

«А мне не нужно первенство, мне нужно чтоб кончилась война и дети наши не умирали… Это самое ценное, что может быть сейчас. И еще, когда мы хвастаемся таким образом давайте вспомним все положенные жизни на этот опыт и ошибки, допущенные правительством из-за разоружения страны и уничтожения боеспособности. Давайте постараемся не совершать таких промахов», — призывает Лидия Закирова.