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Трамп пригрозил созданием космических войск США
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У США могут появиться космические войска, заявил Трамп 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Mandel Ngan
Президент США Дональд Трамп заявил, что у страны может появиться новый род войск — космические войска.
"Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы… У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот", — сказал Трамп, выступая в Калифорнии.
Он сказал, что сначала не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная. "Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", — сказал Трамп.
Ранее представители Пентагона и ВВС выступали против создания нового рода войск, поскольку, с их точки зрения, возможные выгоды не оправдывали масштабных организационных перемен.
США, как и другие страны, развивают различные наступательные и оборонные космические системы. Помимо военных спутников и (предположительно) противоспутникового военного потенциала, у США есть беспилотный космический самолет, полеты которого строго засекречены.
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