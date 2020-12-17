Нищий нашел на помойке сумку с миллионами

В камерунском городе Яунде на свалке найдены 100 миллионов африканских франков (13,6 миллиона рублей). Об этом сообщает малийское издание Maliactu.

Сумку с деньгами обнаружил нищий, который перебирал мусор в поисках полезных вещей. Заплесневевшие купюры были собраны в пачки по 10 тысяч африканских франков, которые, в свою очередь, разделены на группы по миллиону африканских франков (136 тысяч рублей).

Добычу нищего заметили сначала двое бездомных, которые тоже промышляли на свалке, а затем булочница, работавшая неподалеку. Чтобы сохранить находку в секрете, нищему пришлось поделиться с ними. После этого он поймал такси, собрал оставшиеся пачки и уехал.

О найденных деньгах стало известно по вине булочницы, которая принялась тратить свалившееся на нее богатство и привлекла внимание полицейских. Сначала стражи порядка потребовали свою долю, но получили отказ. Тогда они стали выяснять, кто именно нашел сумку с франками. На этот вопрос женщина также не смогла ответить. В результате ей пришлось провести в отделении всю ночь.