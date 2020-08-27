Стало известно о попытке захвата посольства Ливии в Минске сторонниками ПНС 

Сторонники Правительства нацсогласия (ПНС) Ливии пытаются захватить посольство Ливии в Минске , где находятся дипломаты альтернативного ливийского правительства, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правда» Александр Коц

«Больше ада! В Минске в эти минуты сторонники ливийского Правительства нацсогласия (Триполи) совместно с некими ветеранами силовых структур пытаются захватить посольство Ливии, в котором находятся дипломаты альтернативного правительства Ливии, представляющие Бенгази», — сообщил Коц в Telegram со ссылкой на подписчика.

Военкор указал на один «пикантный факт» — многие граждане Белоруссии прошли через тюрьмы Триполи, «попав под охоту на ведьм».

«Полиция не вмешивается, МИД — тоже. Разбирайтесь, дескать, сами. Штурм ПНС позиций ЛНА — такого Минск еще не видел», — отметил он.

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА и обещал не допустить захват Сирта, который сейчас контролируется Ливийской национальной армией.