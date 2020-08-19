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Совет Безопасности ООН осудил мятеж в Мали и призвал освободить президента 

Newsru.com и ещё 9 20 часов назад
Совет Безопасности ООН осудил мятеж в Мали и призвал освободить президента
Фото: Newsru.com
Совет Безопасности ООН обратился к военным мятежникам в Мали с призывом немедленно освободить арестованных официальных лиц и вернуться в казармы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совбеза по итогам экстренной встречи по ситуации в Мали.
"Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность последними событиями в Мали, — отмечается в документе. — Они резко осудили заговор, который произошел 18 августа в малийском городе Кати и привел к аресту мятежниками президента республики, премьер-министра и нескольких членов правительства".
Совет Безопасности призвал мятежников «немедленно отпустить задержанных официальных лиц, не нанося им никакого вреда, и самим вернуться в их войсковые части». «Члены Совета также подчеркнули необходимость срочного восстановления в стране правового и конституционного порядка», — указано в заявлении.
Военные, захватившие власть в Мали, заявили в среду, что не заинтересованы в удержании власти в своих руках. Они пообещали провести политическую реформу и обеспечить проведение честных выборов.
В телеобращении к соотечественникам представители армии сказали, что «заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны», и потому вынуждены были вмешаться в ситуацию из-за растущего «хаоса, анархии и небезопасности». Они пообещали «дать Мали сильные институты власти, способные более качественно управлять нашей повседневной жизнью и восстановить доверие между правителями и народом», передает «Интерфакс».
По словам военных, государственный переворот осуществлен бескровно. «В результате случившихся событий ни один человек не погиб. И это вопреки некоторым утверждениям о том, что якобы были убиты четверо и 10 получили ранения», — сказал в среду вечером пресс-секретарь созданного мятежниками Национального комитета спасения народа (НКСН) Исмаэль Ваге, выступая на военной базе в Кати (близ столицы Бамако). Его речь транслировалась на информационном портале Malijet.
В своем заявлении Ваге особо приветствовал «решимость малийского народа, его приверженность демократии». «Да здравствует Национальный комитет спасения народа! Да здравствует суверенная, демократическая страна! Да здравствует Мали!», — отметил пресс-секретарь НКСН.
Наблюдатели обратили внимание на то, что Ваге в своем выступлении не упомянул президента и членов его правительства, которые находятся под арестом со вторника. Их немедленного освобождения вторые сутки подряд требуют международные и региональные организации, передает ТАСС.
НКСН призывает граждан вернуться к повседневным делам. «Призываем население заняться своими делами, возобновить деятельность в нормальном режиме», — сказал Исмаэль Ваге. Кроме того, комитет предложил чиновникам выйти на работу в четверг, 20 августа.
Военные заверили граждан Мали, что «приняты все меры для защиты людей и имущества, а также рабочих мест». НКСН призвал «немедленно прекратить акты вандализма и уничтожение общественных зданий». По словам Ваге, «будут приняты все меры в строгом соответствии с военной дисциплиной в отношении любого человека в униформе, уличенного в акте вымогательства».
Африканский союз приостановил членство Мали
Африканский союз (АС) принял в среду решение приостановить членство Мали в ответ на предпринятый военными этой страны мятеж. Об этом сообщается в Twitter Совета по вопросам мира и безопасности АС.
"АС приостанавливает членство Мали до восстановления конституционного порядка", — отметила организация.
Кроме того, Афросоюз потребовал «освобождения президента Ибрагима Бубакара Кейты, премьер-министра и других членов правительства, принудительно удерживаемых армией».
В специальном заявлении президент ЮАР Сирил Рамапоса, который сейчас занимает пост председателя АС, призвал к мобилизации международного сообщества в целях восстановления в Мали гражданского правления.
"Мы призываем африканских лидеров и все международное сообщество осудить и отвергнуть неконституционную смену военными правительства и помочь народу Мали вернуться к гражданскому и демократическому правлению", — подчеркнул Рамапоса.
Ведущая региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступило в среду с заявлением, в котором назвало мятежников путчистами и закрыло границы с Мали с тем, чтобы остановить экономическое взаимодействие с ней до восстановления конституционного порядка. Решено также провести 20 августа экстренный саммит ЭКОВАС для обсуждения развития событий в Мали и дальнейших действий ее стран-соседей.
Страны «Группы пяти» зоны африканского Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад), которые участвуют в совместной борьбе с международным терроризмом в этой части Африки, также потребовали немедленного и безоговорочного освобождения арестованного мятежными военными президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта.
Напомним, 18 августа в Мали произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе, вслед за этим Кейту официально объявил о своей отставке.
Захватившие власть в стране военные со своей стороны объявили о формировании Национального комитета спасения народа, закрытии границ Мали и введении со среды комендантского часа. С осуждением госпереворота выступил Евросоюз, немедленного и безоговорочного освобождения Кейту и Сиссе из-под ареста потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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Африка , Ибрагим Кейта , Антониу Гутерриш , ЕС , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Мали
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