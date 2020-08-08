Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бейруте участники акции протеста заняли здание МИД 

ИА Regnum и ещё 20 9 часов назад
В Бейруте демонстранты заняли здание МИД
Фото: Reuters
Здание министерства иностранных дел (МИД) Ливана в Бейруте заняли неизвестные, которые участвуют в акции протеста. Об этом сообщает в субботу, 8 августа, телеканал LBCI.
По данным журналистов, активисты, которые уже ведут переговоры с сотрудниками правоохранительных органов, не планируют покидать здание.
Как передавало ИА REGNUM, 8 августа в пресс-службе ливанского Красного Креста сообщили, что в результате столкновений в Бейруте пострадали порядка 60 человек. Участники акции протеста требуют отставки правительства и проведения экономических реформ.
ИА Regnum: последние новости
В результате двойного нападения в Мали погибли пятеро военнослужащих В результате двойного нападения в Мали погибли пятеро военнослужащих В ООН анонсировали план работы Совбеза в августе В ООН анонсировали план работы Совбеза в августе Политический кризис в Мали: глава правительства отказался уйти в отставку Политический кризис в Мали: глава правительства отказался уйти в отставку
Африка , Происшествия , МИД , Международный комитет Красного Креста , МВД , Бейрут , Ливан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Панин развелся и получил вид на жительство
Панин развелся и получил вид на жительство
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Украина перекрыла доступ в Крым
01:19
Украина перекрыла доступ в Крым
В мире Конфликты
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
00:55
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
Происшествия
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
00:16
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение