Западные СМИ раскрыли «хитрые» планы России

России приняли поправки в Конституцию, которые откроют путь президенту Владимиру Путину к пожизненной диктатуре. Эти поправки были внесены мошенническим способом: статью о сроке полномочий президента Путина фактически включили скрытым образом и вынесли на референдум. Когда-нибудь наступит день, когда россияне восстанут, и внутриполитическая ситуация придет в движение.

Тем не менее пока мы должны быть готовы к тому, что жесткий внешнеполитический курс в путинском стиле сохранится. Россия будет пытаться привести в беспорядок международную политику за счет гибридной войны, в ходе которой используется спецназ, добровольцы, кибератаки и черный пиар.

В ходе последних гибридных войн, организованных Россией, скрытую деятельность вела частная военная компания «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина — приближенного к Путину бизнесмена. Эта компания отправляла наемных солдат из России в восточную часть Украины Сирию , а также в Ливию

Пригожин построил свои отношения с Путиным в области ресторанного бизнеса. Поэтому он получил прозвище «повар Путина». В ответ на громадные государственные заказы «Вагнер» используется в точках, где официальные войска действовать не могут.

В России частные военные компании и наемники запрещены законодательно. В 2018 году мой источник сообщил мне, что «Вагнер» была зарегистрирована в Гонконге, чтобы не было никаких юридических проблем. Она нанимает молодежь из регионов, где плохая экономическая ситуация, и отправляет их на войну.

«Мама, меня посылают в Ливию. В Сирии платить практически перестали. Нужно зарабатывать деньги». На днях «Новая газета» опубликовала интервью с родителями погибших наемников «Вагнера», которых перебросили из Сирии в Ливию.

В ходе гражданской войны в Ливии «Вагнер» поддерживает Ливийскую национальную армию (LNA), которая воюет с временным правительством Фаиза Сараджа. Предполагается, что Россия преследует следующие цели: получить права на нефтяные месторождения в регионах, находящихся под контролем Ливийской национальной армии, и создать российскую военную базу с южной стороны Европы. Москва воспользовалась снижением влияния США в этом регионе и активно пытается укрепить свою сферу влияния.

Администрация Путина утверждает, что она не направляет войска в Украину и Ливию. Она старается сыграть роль миротворца в Ливии. Что касается Сирии, то Москва поясняла, что администрации Башара Асада оказывается ограниченная поддержка в виде отправки военно-воздушных сил.

Тем не менее рано или поздно подобное жульничество вскрывается. В докладе ООН , опубликованном в мае этого года, сообщается, что в Ливии находится 1200 наемников «Вагнера».

В июле 2014 года над зоной боевых действий в восточной части Украины был сбит малазийский «Боинг». Прокуратура Нидерландов, из которых было больше всего жертв, четко установила причастность российских войск. Был подан иск против бывшего российского полковника и других лиц. Несмотря на отсутствие обвиняемых, в марте этого года начался суд.

Есть риск, что неопределенные гибридные войны могут вызвать негативную реакцию внутри России. В феврале 2018 года в Сирии во время авиаударов американских войск потери убитыми и ранеными наемников «Вагнера» составили примерно 300 человек.

Российские власти попытались скрыть это, но правда вскрылась из-за многочисленной отправки в Россию убитых и раненых.