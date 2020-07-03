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В Африке погибли от COVID-19 более 10 000 человек 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
10 000 человек в Африке погибли от COVID-19
Фото: Reuters
Жертвами COVID-19 в странах Африки стали более 10 тысяч человек, число случаев коронавирусной инфекции на континенте превышает 414 тысяч, 3 июля сообщает Africa CDC.
По информации Африканского союза, в настоящий момент на континенте выявлены 414 011 случаев COVID-19, от заболевания умерли 10 260 человек. Прошли лечение и считаются выздоровевшими 195 729 человек.
Наибольшее число случаев COVID-19 подтверждено в ЮАР (более 138 тысяч). Наибольшее число смертей от заболевания — в Египте (около 2,8 тысяч).
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Африка , В мире
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