Новое «нефтяное» зарево встает над Ближним Востоком 

Ситуация на Ближнем Востоке, внимание от которого оказалось отвлечено из-за прихода в ряде стран «второй волны» коронавируса, стремительно ухудшается. В вооруженный конфликт вовлекается все больше сторон. Так, в северной части Ирака , населенной курдами, Турция почти беспрепятственно начала военную кампанию, а уже 19 июня журналисты сообщили о том, что близ города Дахук убиты пятеро мирных курдов.

Успокоившаяся, казалось бы, с началом пандемии Сирия снова заполыхала после того, как 23 июня на северо-востоке страны были обстреляны с территории Израиля ракетами сирийские военные и иранские ополченцы. Одно из крупнейших изданий Times of Israel сообщило о семи погибших в результате обстрела.

Ну и, безусловно, наибольшую обеспокоенность вызывает новый «раунд» гражданской войны в Ливии . Между Ливийской национальной армией (поддерживаемой, напомним, Россией ) и силами Правительства национального согласия (ПНС) развернулись ожесточенные битвы за прибрежный Бани Валид и портовый Сирт.

Сирт, кстати, стратегически важный порт, где находятся крупнейшие в стране склады сырой нефти, а также осуществляется экспортная отгрузка топлива. Неудивительно, что новый «раунд» сопровождался и информационным противостоянием, а именно, свидетельствами зверств бойцов ПНС в городе Тархуна, включая убийства мирных жителей — женщин и детей.

«СП»: — Михаил Юрьевич, в Ливийскую кампанию вмешался Египет. Причем это может грозить прямым столкновением сирийских военных с турецкими, поддерживающих разные стороны конфликта.

— Для Египта Ливия — ближайший и важнейший сосед на средиземноморском побережье Африки. Турецкая экспансия в соседней стране вряд ли вдохновляет египетское руководство.

Вчера президент Владимир Путин провел онлайн переговоры с французским президентом Эмануэлем Макроном . Как я понимаю, они касались преимущественно Ливии, вблизи побережья которой турецкое военное судно проявило агрессивные намерения в отношении французских моряков, следящих за тем, чтобы вооружения не доставлялись в Ливию. Путин и Макрон подтвердили общность взглядов на развитие обстановки в Ливии.

Кстати, с Францией при Макроне наметилось поступательное и позитивное развитие российско-французских отношений, так что я не удивлюсь, если Макрон скоро приедет в Россию.

«СП»: — Вмешается ли в Ливийскую кампанию США?

— США не будут сегодня вмешиваться в ливийский конфликт. У них внутри страны сложная обстановка на фоне эпидемии и продолжающегося «черного майдана», подогреваемого Демократической партией

«СП»: — А видятся ли сегодня перспективы окончания каких-то крупных ближневосточных конфликтов?

— Ну, мы сейчас видим только обострение. Возьмем Иракский Курдистан, где 15 июня турецкие военные начали операции «Коготь тигра» и «Коготь орла». Официальная цель кампании — это борьба с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК). У турок традиционные проблемы с РПК, в течение многих лет ведущую борьбу с турецким правительством, но и курдская автономия в Ираке избегает осложнений с Турцией.

Теперь что касается Йемена. Конфликт саудовцев с хуситами на севере Йемена чем дальше, тем больше заходит в тупик. Очевидно, что назрела необходимость в перемирии и начале мирных переговоров, на которых Россия могла бы выступить посредником.

«СП»: — А вот лично меня больше всего на Ближнем Востоке сегодня тревожит то, что в Сирии снова начались израильские провокации. Причем официальный Тель-Авив, как обычно, в обстрелах не признается.