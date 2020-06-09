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МИД РФ: утверждения о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» подтасованы 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Утверждения о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» построены на подтасованных данных — замглавы МИД РФ Богданов.
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Африка , Армия , МИД , Ливия
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