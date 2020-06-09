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МИД РФ: утверждения о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» подтасованы
ТАСС
и
ещё 4
1 час назад
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Утверждения о присутствии в
Ливии
сотрудников ЧВК «Вагнер» построены на подтасованных данных — замглавы
МИД РФ
Богданов.
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