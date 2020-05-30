Обнародованная ФЗНЦ аудиозапись указывает, что ПНС Ливии пытается шантажировать Россию 

Также опубликована и запись этого телефонного разговора.

Из доказательств явствует, что ПНС готово отпустить Максима Шугалея и Самера Суэйфана на свободу в обмен на международную поддержку России . Шантаж ПНС был продиктован стремлением добиться получения от России политической выгоды. Об этом заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Эксперт отметил, что РФ стремится урегулировать ливийский кризис путем примирения враждующих сторон и создания в Ливии структур, необходимых для обеспечения порядка.

«То, что мы слышим из разговора, называется шантаж. Очевидно, что таким шантажом террористы пытались оказать влияние на позицию России, но безрезультатно. РФ привержена была урегулированию на принципах разрешения конфликта с помощью национального примирения и создания необходимых структур. Но, к сожалению, из-за того, что ПНС занимало неконструктивную позицию, не удалось урегулировать ситуацию по мирному варианту», — заявил он.

ПНС Ливии уже больше года держит в плену граждан РФ и не теряет надежды надавить на российскую сторону, чтобы получить желаемое. Террористы используют пленников в качестве заложников, что является нарушением международного права.

Напомним, что Шугалей и Суэйфан работали в Ливии, имея на руках все необходимые документы. Они проводили научные исследования. В мае 2019 года они были схвачены боевиками ПНС и заключены в тюрьму «Митига». Несмотря на то, что пленники находятся в заточении длительное время, обвинений им так и не предъявили.