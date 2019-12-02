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СМИ: в Иране задержали около 80 человек, напавших на военные базы 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
ТЕГЕРАН, 2 дек — РИА Новости. Семьдесят девять человек, напавших на военные и полицейские базы в Иране, задержаны на юго-западе страны, сообщило агентство Tasnim.
По его данным, речь идет о задержании лиц в провинции Хузестан во время и после беспорядков, прокатившихся по стране и затронувших в том числе эту провинцию в середине ноября, а также изъятии у них стрелкового оружия.
Агентство также сообщает о задержании членов «нескольких террористических группировок», которые планировали диверсии на важных объектах в стране, добавляя, что группы террористов пользовались поддержкой «одной из стран Персидского залива».
Ранее глава МВД Ирана Абдолреза Фазли сообщил о том, что участники беспорядков атаковали не менее 50 баз военных и правоохранителей страны, нападению подверглись и отделения банков, автозаправочные станции, а также другие объекты.
Он отмечал, что в протестах участие приняли от 130 до 200 тысяч человек, однако власти подчеркивали, что протест и недовольство стоит отличать от беспорядков. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что устроивших беспорядки среди тех, кто вышел на улицы в середине ноября, было немного.
Депутат парламента Ирана Хосейн Накави Хосейни прежде сообщал, что в ходе недавних волнений были задержаны порядка семи тысяч человек, передавали иранские СМИ.
В ряде городов Ирана в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества. Сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков.
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Теги:
Африка , Ближний Восток , Безопасность , Хасан Роухани , МВД , РИА Новости , Иран , Тегеран
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