Африканских женщин освободили от правил ислама

Переходное правительство Судана отменило закон об общественном порядке, который использовали для регулирования поведения женщин. Об этом сообщает The Guardian.

Опирающийся на консервативные исламские ограничения закон был введен во времена президента Омара аль-Башира , свергнутого в апреле. Он ограничивал свободу женщин на выбор одежды, передвижение, общение, работу и учебу. В частности, им могли запретить носить брюки или оставлять голову непокрытой, а также общаться с мужчинами, помимо родных и мужей. Нарушительниц могли в качестве наказания выпороть.

Премьер-министр Абдалла Хамдок заявил, что подобные правила — «орудие эксплуатации, унижения, нарушения, агрессии в отношении прав граждан».

Временные власти в ходе 14-часового заседания также одобрили закон о роспуске бывшей правящей партии — «Национального конгресса Судана». Решение позволяет конфисковать ее активы, указал министр юстиции Насредин Абдельбари. Отмечается также, что переходному правительству пришлось решать разногласия по статье, которая запрещает заниматься политической деятельностью людям, занимавшим руководящие посты при аль-Башире.

Меры были приняты в ответ на требования протестующих, массовые акции которых и привели к свержению президента. В то же время их имплементация станет для властей своеобразным испытанием и покажет, насколько далеко они готовы пойти в перестройке общества, отмечает The Guardian. «Это важный шаг на пути к построению демократического гражданского государства», — указали в Суданской ассоциации профессионалов (объединение профсоюзов).

Армия Судана 11 апреля 2019 года совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к военным с просьбой сместить Омара аль-Башира.

Несмотря на переворот, протесты не прекращались: их участники требовали от армии передать власть в руки гражданским лицам на время трехлетнего транзитного периода. В стране периодически происходили ожесточенные столкновения, Судан временно отстранили от членства в Африканском союзе. В июле Военный совет договорился с гражданской оппозицией о создании совместного правительства на переходный период в три года.