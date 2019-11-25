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В Нигерии составили список насильников 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В Нигерии составили список насильников
Фото: Akintunde Akinleye / Reuters
В Нигерии составили общедоступный реестр людей, обвиняемых в сексуальном насилии, сообщает The Guardian.
С помощью реестра можно будет проверять данные о преступниках, что особенно важно больницам и школам при приеме граждан на работу. Директор правозащитной организации Stand To End Rape Олувасеун Осовоби считает, что это поможет бороться с сексуальным насилием в Нигерии. «Это значит, что преступникам больше негде спрятаться», — отмечает правозащитница.
В список внесут все дела об изнасилованиях с 2015 года. Нигерийская полиция утверждает, что число зарегистрированных случаев сексуального насилия в стране быстро росло в последние годы. Как подчеркивают в Stand To End Rape, большинство преступников избегает ответственности по закону.
По данным Unicef, каждая четвертая девушка в стране подверглась сексуальному насилию в возрасте до 18 лет, при этом жертвы не получают необходимой поддержки от государственных служб. В некоторых районах именно дети чаще всего подвергаются нападению. Многие из насильников — это родственники или друзья семьи, сообщает полиция.
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Теги:
Африка , В мире , The Guardian , Нигерия
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