«Талибан» обогнал ИГ по числу жертв

ЛОНДОН, 20 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев /. Число жертв терроризма в мире сократилось в прошлом году на 15,2% по сравнению с 2017 годом, составив без малого 16 тыс. человек, однако количество стран, где террористы совершили свои вылазки, увеличилось. Об этом говорится в докладе «Глобальный индекс терроризма», который представил в среду в Лондоне Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace).

Как отмечается в 100-страничном исследовании, радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) в 2018 году обогнало ИГ в списке террористических организаций, которые убили больше всего людей на планете. От рук террористов «Талибан» в 2018 году в мире погибли 6,1 тыс. человек. Это на 71% больше, чем годом ранее, и составляет 38% общего числа жертв террористов в мире. Одновременно число жертв от рук фанатиков ИГ уменьшилось за год на 70%, до 1,3 тыс. человек.

Самые опасные страны

Вместе с тем авторы доклада отмечают, что терроризм остается серьезной мировой проблемой. Так, в 2018 году в 71 стране как минимум один человек погиб от рук террористов. Это на четыре государства больше, чем в 2017 году, а сам показатель — второй самый большой с 2002 года.

Сразу две страны из списка, показавшие самую негативную динамику, расположены в Латинской Америке. Боливия, где террористические вылазки не случались с 2012 года, после совершенного в прошлом году теракта разом взлетела на 80 строчек, до 58-й позиции. Никарагуа поднялась на 36 строчек, до 65-й позиции. Ухудшилась также ситуация в Бразилии, где 2018 год стал наихудшим с точки зрения терроризма с 2002 года, а также в Эквадоре, Чили, Венесуэле и Колумбии.

За пределами Латинской Америки самое сильное ухудшение было отмечено в Таджикистане. В нынешнем докладе страна занимает 50-й строку, что на 24 позиции хуже, чем годом ранее.

Как указывается в докладе, глобальный терроризм в 2018 году обошелся мировой экономике в $33 млрд, что на 38% меньше, чем годом ранее. Авторы исследования подчеркивают, что само по себе это лишь незначительная часть от $14,1 трлн глобального ущерба от насилия в целом. Однако в документе подчеркивается, что указанная сумма экономических потерь от действий терроризма не включает в себя непрямой ущерб для бизнеса, недополученную выгоду или инвестиции как на уровне компаний, так и стран.

Ситуация в России

Россия в исследовании улучшила свое положение на три позиции, опустившись на 37-ю строчку в общем списке. Для сравнения, ситуация оценивается хуже во Франции, которая идет на 36-й позиции, в Великобритании (28) и США (22).

В разговоре с корр. ТАСС основатель Института экономика и мира предприниматель Стив Киллелеа обратил внимание на то, что число людей, погибающих в России от рук террористов, неуклонно снижается. «В прошлом году в России от терроризма погибли 23 человека, из них 21 — в терактах, совершенных сторонниками ИГ на Северном Кавказе. Хорошая новость заключается в том, что число погибших уменьшается. В 2017 году в России от терроризма погибли 47 человек», — сказал Киллелеа. В 2014 году число жертв терроризма в РФ достигло 57 человек, в 2015 и 2016 — по 56 человек.

Эксперт объясняет улучшение ситуации в России эффективностью контртеррористических мер и внешними факторами. «Причина снижения числа жертв лежит в активности российских служб безопасности, а также в резком снижении масштаба влияния ИГ за рубежом», — сказал он.

Комментируя новости о практическом завершении операции по возвращению на родину российских детей из тюрем Ирака, Киллелеа сказал: «Возвращение детей — это хороший гуманитарный жест, но его эффективность будет зависеть от того, что будет происходить с детьми по возращении в Россию, попадут ли они в такие семьи, которые позволят им встроиться в общество».

Об авторах доклада

Институт экономики и мира — аналитический центр, разработавший собственную методологию оценки мирных тенденций и насилия в жизни государств с точки зрения экономики. Исследования производятся путем обработки мировых и внутригосударственных показателей. Помимо «Глобального индекса терроризма» центр ежегодно готовит «Глобальный индекс миролюбия» и другие доклады.

Исследовательский центр был основан Киллелеа в 2007 году. Представительства организации расположены в Гааге, Мехико и Нью-Йорке, штаб-квартира расположена в австралийском Сиднее.