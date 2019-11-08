Ливии предлагают отказаться от купюр из России

Арест властями Мальты крупной партии неофициальных ливийских динаров, произведённых, как сообщается, российским Гознаком, подчеркнул необходимость разрешения финансовых проблем вокруг ливийского кризиса. В частности, об этом пишет бывший специальный представитель США по Ливии Джонатан Винер. Инцидент произошёл в этом месяце — в то время, когда потенциальные посредники прорабатывают созыв в Берлине конференции по урегулированию, призванной положить конец конфликту.

Каждая сторона ливийского кризиса генерирует свои доходы из абсолютно разных источников, пишет Винер в своей колонке. Это и «крышевание», и манипулирование кредитным механизмом, и контрабанда топлива, а на востоке средства добываются частично в коммерческих банках, которые покупают государственные облигации, выпущенные восточными властями. Однако не менее важным источником дохода Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром Винер называет поставки «эрзац-валюты из России » Хафтару и восточному Центральному банку страны. Задержанные Мальтой два контейнера, заполненные «российскими» деньгами, только лишний раз, с точки зрения экс-дипломата, проиллюстрировали, что ЛНА имеет инструмент, который позволяет ей беспрепятственно пополнять свою казну и избегать любых переговоров с международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

Винер называет «произведённые Россией» ливийские банкноты важным средством финансирования войны Хафтара против ПНС. Власти востока ранее отмечали, что российская сторона предоставила как минимум 10 млрд динаров в период с весны 2016 года до конца 2018 года. Данные российской таможни, на которые ссылается агентство Reuters, говорят о том, что в феврале, в марте и в июне российская сторона переправила в руки восточного Центробанка три партии национальной валюты достоинством в 20 и 50 динаров. Последняя поставка на сумму около 1,5 млрд динаров, четвёртая по счёту, была получена Халифой Хафтаром в конце июня. Тогда эксперты утверждали, что большую часть этого финансового потока потратили на наступательные операции ЛНА против международно признанного правительства.

Захватив направлявшиеся в Ливию средства, Мальта подчеркнула, что она соблюдает резолюции ООН по Ливии, в которых признаётся исключительно правительство в Триполи. Тем не менее, до настоящего времени ни власти, ни Центробанк в Триполи не пытались объявить «российскую» валюту вне закона, напоминает Винер. В прошлом некоторые эксперты выражали обеспокоенность тем, что переизбыток напечатанных Гознаком денег может привести к кризису ликвидности в восточной части страны. ПНС контролирует доходы от нефти, которые проходят через Центробанк в Триполи, и уже потом распределяет их по всей стране, хотя власти на востоке жалуются, что не получают справедливой доли. Правительство в Триполи это отрицает.

Конечно, как признаёт бывший американский дипломат, Россию не удастся убедить отказаться от поставок средств для ЛНА, но у ПНС есть инструменты для борьбы с этим. В частности, правительство и Центробанк в Триполи могут объявить российские динары вне закона после определённой даты — например, после 1 января 2020 года, в то же время способствуя изъятию их из оборота и замене другими — напечатанными в Британии. Купюры, сделанные в Соединённом Королевстве и в России, очень похожи внешне, но имеют некоторые различия в дизайне, подчёркивают в экспертной комиссии ООН по Ливии.

Винер считает, что такие меры позволили бы ПНС и Центральному банку в Триполи обеспечить контроль над валютой и экономическим суверенитетом страны. Впрочем, такой шаг лишил бы Хафтара важнейшего источника внебюджетного финансирования, который он использовал для организации продолжающейся осады Триполи. Это также могло бы помочь вернуть все стороны к дипломатическим способам урегулирования конфликта, позволить провести Берлинскую конференцию и, возможно, добиться некоторого прогресса в работе над режимом прекращения огня. Это стало бы увертюрой к более широким переговорам, считает Винер. Однако для такого шага требуется международная поддержка. Для того, чтобы её добиться, ПНС и Центральному банку в Триполи по-прежнему крайне важно продолжать экономические реформы.