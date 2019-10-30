Наёмники из России погибли в Мозамбике 

Повстанцы устроили засаду на автомобиль в мозамбикской провинции Кабу-Делгаду днём 27 октября. В результате погибли 20 сотрудников сил обороны и безопасности (FDS) и пятеро российских наёмников ЧВК «Вагнера».
По данным Carta de Moçambique, нападавшие установили баррикады на дороге и открыли огонь по проезжавшей по ней машине. Убитые были обезглавлены, а автомобиль сожжён. Официального подтверждения информации о гибели граждан РФ в Мозамбике пока не поступало.
Ранее News.ru сообщал о гибели в Ливии журналиста из Екатеринбурга Евгения Илюбаева. По данным СМИ, в африканской стране мужчина работал в ЧВК «Вагнера», которую связывают с Евгением Пригожиным. В последние годы Илюбаев много раз выезжал за границу на боевые задания и получил медаль «За отвагу».