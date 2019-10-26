Каир заинтересовался поставками зерна из Крыма

Власти Египта хотят нарастить поставки российского зерна и согласны получать его через порты Крыма . Об этом заявил постпред республики при президенте Георгий Мурадов

Он отметил, что у портов полуострова есть возможность снабжать североафриканское государство сельхозпродукцией. В частности, элеваторы есть в Евпатории , Керчи и ряде других районов, а также в Севастополе.

По словам Мурадова, Крым может отправлять в Египет не только зерно, но и различные виды консервов — рыбные, овощные, фруктовые. В перспективе возможны поставки рыбной муки. В настоящее время ведётся работа над проектом предприятия по её производству, сообщает ТАСС.