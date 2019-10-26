Каир заинтересовался поставками зерна из Крыма 

Власти Египта хотят нарастить поставки российского зерна и согласны получать его через порты Крыма. Об этом заявил постпред республики при президенте Георгий Мурадов.
Он отметил, что у портов полуострова есть возможность снабжать североафриканское государство сельхозпродукцией. В частности, элеваторы есть в Евпатории, Керчи и ряде других районов, а также в Севастополе.
По словам Мурадова, Крым может отправлять в Египет не только зерно, но и различные виды консервов — рыбные, овощные, фруктовые. В перспективе возможны поставки рыбной муки. В настоящее время ведётся работа над проектом предприятия по её производству, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что Севморпорт может выжить в сложных экономических условиях только в включения его в большой холдинг и налаживания поставок в Сирию. По его словам, это направление является единственно перспективным для предприятия.