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В Венесуэле заявили об атаках дронов на нефтяные объекты республики
ТАСС
40 минут назад
Комментарии
Министр нефти
Венесуэлы
заявил об атаках дронов на нефтяные объекты страны в этом году.
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