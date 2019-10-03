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В Венесуэле заявили об атаках дронов на нефтяные объекты республики 

ТАСС 40 минут назад
Министр нефти Венесуэлы заявил об атаках дронов на нефтяные объекты страны в этом году.
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Африка , Армия , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Политика , Венесуэла
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