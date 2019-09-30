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Археологи реконструировали лицо египетской принцессы 

Naukatv.ru 13 часов назад
Археологи реконструировали лицо египетской принцессы
Фото: Naukatv.ru
Группа специалистов восстановила лицо 4000-летней египетской принцессы, сложив деревянные осколки её разрушенного саркофага.
Изображение, собранное из фрагментов саркофага, демонстрирует сходство с принцессой Хатшепсет, дочерью фараона Амени Кемо. Годы её жизни приходятся на конец Среднего царства Египта, которое датируется 2030-1782 гг. до н.э. Пирамида XIII-й династии была обнаружена в королевском некрополе Дахшур примерно в 30 километрах к югу от Каира в 2017 году. После открытия пирамиду разграбили воры, а саркофаг принцессы был расколот. Археологи из Американского университета в Каире очистили фрагменты саркофага и провели кропотливую работы, собирая его, как мозаику. В результате у них получилось лицо женщины в традиционном головном уборе богини Хатхор. Исследователи отмечают, что на саркофагах обычно изображались портреты их владельцев, которые чаще всего были приукрашены.
В 2017 году, когда археологи разобрали гранитные блоки, ящик с забальзамированными внутренними органами принцессы находился рядом с разрушенным саркофагом, на котором можно было разобрать надпись «дочь царя». Именно это позволило исследователям утверждать, что саркофаг принадлежит принцессе Хатшепсет. Исследователи также считают, что захоронение могло быть разграблено до того, как была запечатана дверь пирамиды. Это говорит о том, что жрецы могли быть замешаны в преступлении.
Фото: Daily Mail
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Комментарии
Африка , Египет , Каир
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