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Украина может передать России подозреваемых в харьковском теракте 

Украина.ру 48 минут назад
Украина передаст РФ подозреваемых в теракте
Фото: РИА Новости
Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого подозревают в организации теракта, который произошел 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга, посвященного памяти так называемых героев Небесной сотни и погибших в зоне «антитеррористической операции» (АТО).
Возле Дворца спорта прогремел взрыв, впоследствии квалифицированный как теракт. В результате него погибли четыре человека и девять получили ранения.
Ранее сообщалось, что украинская сторона уже подготовила и передала России списки граждан, участвующих в обмене между странами.
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Африка , В мире , Украина , Харьков
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