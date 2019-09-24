Украина передаст РФ подозреваемых в теракте

Украина может передать России подозреваемых в харьковском теракте

Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого подозревают в организации теракта, который произошел 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга, посвященного памяти так называемых героев Небесной сотни и погибших в зоне «антитеррористической операции» (АТО).

Возле Дворца спорта прогремел взрыв, впоследствии квалифицированный как теракт. В результате него погибли четыре человека и девять получили ранения.

Ранее сообщалось, что украинская сторона уже подготовила и передала России списки граждан, участвующих в обмене между странами.