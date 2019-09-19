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Из-за взрыва в Афганистане погибло 7 человек 

Аргументы Недели 17 минут назад
Семь человек погибли при взрыве в Афганистане
Фото: РИА Новости
От взрыва в городе Калат провинции Забуль на юге Афганистана погибло семь человек.
Как сообщает сайт Политэксперт, в результате взрыва пострадали еще 85 человек. Все они получили ранения разной степени тяжести. По данным СМИ, ответственность за случившееся на себя взяла террористическая группировка «Талибан»*.
Также боевики признали свою причастность к взрывам в Кабуле и провинции Парван. Таким образом террористическая группировка пытается сорвать выборы президента в стране, запланированные на конец сентября.
* — Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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Африка , Ближний Восток , В мире , Происшествия , Талибан , Афганистан
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