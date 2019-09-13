В посольстве России рассказали о дате похорон Мугабе

В дипведомстве отметили, что место похорон окончательно не определено. По данным посольства, место еще не определено, поскольку ведутся обсуждения с семьей Мугабе.

Там отметили, что церемония прощания состоится 14 сентября. 13 сентября прошла церемония прощания для родственников.

Мугабе умер 6 сентября в возрасте 95 лет. Он был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года.