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В посольстве России рассказали о дате похорон Мугабе 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
В посольстве России рассказали о дате похорон Мугабе
Фото: РИА Новости
В посольстве России в Хараре заявили, что церемония захоронения тела экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе состоится 15 или 16 сентября, сообщает РИА "Новости".
В дипведомстве отметили, что место похорон окончательно не определено. По данным посольства, место еще не определено, поскольку ведутся обсуждения с семьей Мугабе.
Там отметили, что церемония прощания состоится 14 сентября. 13 сентября прошла церемония прощания для родственников.
Мугабе умер 6 сентября в возрасте 95 лет. Он был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года.
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Африка , В мире , Роберт Мугабе , РИА Новости , Зимбабве , Хараре
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