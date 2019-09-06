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Мугабе провозгласили национальным героем Зимбабве 

Lenta.ru + ещё 3 52 минуты назад
Мугабе провозгласили национальным героем Зимбабве
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters
Правящая в Зимбабве партия «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» присвоила умершему 6 сентября бывшему президенту страны Роберту Мугабе звание национального героя страны. Об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на местные СМИ.
Нынешний президент Эммерсон Мнангагва объявил об этом решении, выступая перед зданием правительства в Хараре. «Роберт Мугабе является представителем того поколения борцов, которые добились освобождения Африки от колониального гнета, — сказал он. — Это никогда не будет забыто как благодарным народом Зимбабве, так и другими народами Африки».
В том же выступлении он объявил дни траура до тех пор, пока тело Мугабе не будет возвращено из Сингапура, где он скончался, и похоронено.
О смерти Мугабе стало известно ранее 6 сентября. Политик умер от тяжелой болезни в возрасте 95 лет.
Роберт Мугабе стал премьер-министром Зимбабве в 1980 году, когда страна обрела независимость. Спустя семь лет он упразднил эту должность и назначил себя президентом. Мугабе переизбирался на пост главы государства шесть раз и правил 30 лет, пока после государственного переворота в ноябре 2017 года его не вынудили уйти в отставку.
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Комментарии
Африка , В мире , Эммерсон Мнангагва , Роберт Мугабе , Зимбабве , Хараре
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