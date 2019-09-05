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Главой МИД Судана стала женщина 

Газета.Ru 2 часа назад
Главой МИД Судана стала женщина
Фото: РИА Новости
Главой МИД Судана стала женщина. Об этом стало известно после того, как премьер-министр страны Абдалла Хамдук объявил состав нового правительства, передает РИА "Новости".
Отмечается, что этот пост заняла Асма Абдалла. Уточняется, что это первый случай в истории арабского мира, когда на эту должность назначена женщина.
Поясняется, что всего в состав правительства Судана вошли 19 министров и 6 государственных министров.
Министром обороны Судана стал генерал-лейтенант Джамал Амру, главой МВД стал генерал-лейтенант Тарифи Идрис.
Ранее сообщалось, что оппозиция и армия Судана подписали конституционную декларацию.
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Африка , В мире , МИД , МВД , РИА Новости , Судан
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