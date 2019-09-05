Главой МИД Судана стала женщина

Главой МИД Судана стала женщина. Об этом стало известно после того, как премьер-министр страны Абдалла Хамдук объявил состав нового правительства, передает РИА "Новости".

Отмечается, что этот пост заняла Асма Абдалла. Уточняется, что это первый случай в истории арабского мира, когда на эту должность назначена женщина.

Поясняется, что всего в состав правительства Судана вошли 19 министров и 6 государственных министров.

Министром обороны Судана стал генерал-лейтенант Джамал Амру, главой МВД стал генерал-лейтенант Тарифи Идрис.

Ранее сообщалось, что оппозиция и армия Судана подписали конституционную декларацию.