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Журналисты сравнили Триполи с «заброшенным раем» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Корреспонденты РИА ФАН были направлены в Триполи (Ливия) для выяснения ситуации с задержанными там россиянами. Говоря о своих впечатления о ливийской столице. По их словам, Триполи можно сравнить с «заброшенным раем».
«Вооружились загранпаспортами, выдвинулись и… попали в заброшенный рай. Триполи, без преувеличения, прекрасен! Был…», — говорится в материале корреспондентов.
По их словам, на улицах города много небоскребов и роскошных отелей, «первые — не достроены, вторые — закрыты за отсутствием постояльцев», видно, что жители заботятся о чистоте своими силами, не надеясь на коммунальные службы.
В городе нет нервной обстановки. Люди живут обычной жизнью, несмотря на то что линия фронта проходит в 10 — 15 километрах от центра, уточняется в материале. Совсем не видно полиции, добавили корреспонденты.
«Играют дети, супермаркет, куда мы заехали за бытовыми мелочами, полон покупателей», — отмечено в статье. Отношение к российским журналистам ровное и «заинтересованно-дружелюбное».
«А общие ощущения? Нет, не тревожно. Но как-то маятно и ненадежно», — указано в материале.
Корреспонденты приехали в Триполи для выяснения ситуации с двумя сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей — Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в ночь с 16 на 17 мая 2019 года. Они занимались социологическими исследованиями в Ливии. На территорию страны социологи выехали абсолютно законно, с соблюдением всех дипломатических, пограничных и таможенных формальностей. Третий участник группы — Александр Прокофьев— после завершения командировки смог беспрепятственно покинуть Ливию. После этого оставшиеся в Триполи двое сотрудников фонда перестали выходить на связь.
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Комментарии
Африка , В мире , Александр Прокофьев , РИА ФАН , Ливия
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