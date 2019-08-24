Журналисты сравнили Триполи с «заброшенным раем»

Корреспонденты РИА ФАН были направлены в Триполи ( Ливия ) для выяснения ситуации с задержанными там россиянами. Говоря о своих впечатления о ливийской столице. По их словам, Триполи можно сравнить с «заброшенным раем».

«Вооружились загранпаспортами, выдвинулись и… попали в заброшенный рай. Триполи, без преувеличения, прекрасен! Был…», — говорится в материале корреспондентов.

По их словам, на улицах города много небоскребов и роскошных отелей, «первые — не достроены, вторые — закрыты за отсутствием постояльцев», видно, что жители заботятся о чистоте своими силами, не надеясь на коммунальные службы.

В городе нет нервной обстановки. Люди живут обычной жизнью, несмотря на то что линия фронта проходит в 10 — 15 километрах от центра, уточняется в материале. Совсем не видно полиции, добавили корреспонденты.

«Играют дети, супермаркет, куда мы заехали за бытовыми мелочами, полон покупателей», — отмечено в статье. Отношение к российским журналистам ровное и «заинтересованно-дружелюбное».

«А общие ощущения? Нет, не тревожно. Но как-то маятно и ненадежно», — указано в материале.