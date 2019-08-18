Британия озабочена усилением РФ в Африке

Глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил в интервью газете The Times о необходимости усиливать военное присутствие Соединенного королевства в Африке, чтобы помешать России включить Черный континент в зону своего влияния.

По словам Картера, влияние России усиливается в странах третьего мира, в частности в Африке. Исходя из этого, Западу стоит оказать Третьему миру военную поддержку, чтобы переориентировать его. «Полагаю, что Москва может дать им понять, что она — лучший союзник, нежели западные страны», подчеркнул глава британского генштаба.

Что интересно, заявление Картера прозвучало на фоне подготовки к саммиту Россия-Африка, который должен пройти в Сочи 22-25 октября. Как отметил МИД РФ , мероприятие призвано «стать новой платформой для развития всего комплекса российско-африканских связей и внести весомый вклад в формирование будущей архитектуры наших отношений с государствами Африки». На саммите ожидается более 3 тысяч представителей властей и бизнеса из различных стран. В те же даты в Сочи пройдет и экономический форум «Россия-Африка», на котором планируется рассмотреть инвестиционные возможности Черного континента, в первую очередь в сферах добычи полезных ископаемых, энергетики, сельского хозяйства, транспортных и инфраструктурных проектов.

Незадолго до этого, 8-10 октября, на Международной промышленной и технологической выставке в Каире Россия, возможно, будет представлена примерно 200 участниками из сфер энергетики, транспортного машиностроения, агротехнологий. Как заявляют организаторы российской части выставки, участие в таком мероприятии расценивается как закрепление точки входа на африканский континент через Египет.

Кроме того, на протяжении последних лет Россия заключила или возобновила ряд соглашений о военном сотрудничестве с некоторыми странами Африки, такими как Демократическая республика Конго, Мозамбик, Центрально-Африканская республика.