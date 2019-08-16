Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Огненный шар» заметили над пирамидами в Египте 

ТК «Звезда» + ещё 1 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В небе над египетскими пирамидами появился странный огненный шлейф.
Над египетскими пирамидами в Гизе был замечен неизвестный объект. Один из очевидцев запечатлел на камеру необычное явление: в небе появился большой огненный шлейф, напоминающий полет метеорита. Внезапно от него отделился светящийся шарообразный объект, который полетел в противоположную сторону. Видео было снято еще в начале лета этого года, однако внимание пользователей Сети оно привлекло лишь сейчас.
Скептики полагают, что снятый очевидцем объект — это всего лишь метеорит, сторонники же теории заговоров убеждены, что автору ролика якобы удалось запечатлеть НЛО, пишет британское издание Daily Star.
Как отмечается, не так давно эксперты проанализировали похожее видео. Тогда они пришли к выводу, что исходящие от летящего огненного шара огни были осколками метеорита.
ТК «Звезда»: последние новости
В Сирии зафиксировано более 20 нарушений режима прекращения огня Жители Ульяновской области массово отравились подсолнечным маслом В аэропорту Минеральных Вод задержан вылет самолета из-за попавшей в двигатель птицы
Африка , Египет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в терроре украинских рыбаков59
Самолет UTair вернулся во Внуково из-за птицы21
В самолет «Победы» попала птица87
Пилот севшего в поле самолета госпитализирован53
«Сказал падишаху»: Кадыров рассказал о разговоре с Путиным4
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
03:36
Россиянам может грозить новый штраф
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение