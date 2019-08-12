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В столице Эфиопии появится пятиметровый Пушкин 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: womanadvice.ru
В Аддис-Абебе планируется установить еще один памятник знаменитому русскому поэту Александру Пушкину и его прадеду Абраму Ганнибалу.
Автором бронзовой скульптуры на гранитном постаменте станет член Союза художников России и ЮНЕСКО Алексей Чебаненко. Общая высота памятника составит 5-5,5 метра, фигура Пушкина будет выполнена в полный рост (высота до 3 метров), а Абрама Ганнибала планируется изобразить на постаменте.
"Это будет прежде всего памятник дружбе двух народов — России и Эфиопии. Очень важно показать связь между нашими странами через Пушкина, через его пращура Ганнибала", — пояснил РИА Новости скульптор.
Предполагается, что памятник будет установлен в центре эфиопской столицы, сейчас власти подыскивают ему подходящее место. При этом в городе уже есть монумент Пушкину и площадь Пушкина.
Абрам (Ибрагим) Ганнибал родился, вероятно, в 1688 (или 1696) году в Африке. Согласно традиционной версии историков, он родился на севере Эфиопии (Абиссинии). Однако недавние исследования выпускника Сорбонны бенинского слависта Дьедонне Гнамманку идентифицируют его родину как город Логон-Бирни на рубеже современных Камеруна и Чада (там находился султанат Логон).
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Комментарии
Африка , В мире , Общество , ЮНЕСКО , РИА Новости , Аддис-Абеба , Эфиопия
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