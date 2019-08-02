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Сирийская армия объявила о прекращении огня в провинции Идлиб 

ИА Синьхуа + ещё 16 46 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Дамаск, 2 августа /Синьхуа/ — Прекращение огня вступает в силу с вечера четверга в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.
По его словам, сирийская армия согласилась на перемирие на основе соглашения, достигнутого в прошлом году РФ и Турцией в российском городе Сочи, при условии реализации «экстремистской группировкой» его положений — отхода на 20 км вглубь от границы зоны деэскалации и отвода тяжелых и средних вооружений.
Сирийские военные объявили об этом решении после начала в четверг нового раунда переговоров в столице Казахстана — городе Нур-Султан. Представители сирийского правительства и оппозиции обсудят на нем ряд вопросов, включая будущее Идлиба. —0—
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Африка , Ближний Восток , Конфликты , Синьхуа , Дамаск , Идлиб , Сирия
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