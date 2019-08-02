Сирийская армия объявила о прекращении огня в провинции Идлиб

Дамаск , 2 августа /Синьхуа/ — Прекращение огня вступает в силу с вечера четверга в провинции Идлиб на северо-западе Сирии . Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.

По его словам, сирийская армия согласилась на перемирие на основе соглашения, достигнутого в прошлом году РФ и Турцией в российском городе Сочи, при условии реализации «экстремистской группировкой» его положений — отхода на 20 км вглубь от границы зоны деэскалации и отвода тяжелых и средних вооружений.

Сирийские военные объявили об этом решении после начала в четверг нового раунда переговоров в столице Казахстана — городе Нур-Султан. Представители сирийского правительства и оппозиции обсудят на нем ряд вопросов, включая будущее Идлиба. —0—