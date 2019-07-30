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«Бананы или боеприпасы»: Украинцев связали с контрабандой оружия 

Рамблер + ещё 1 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинским летчикам все равно, бананы перевозить или боеприпасы, заявил «Взгляду» главред журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
На прошлой неделе в ходе боя за ливийский аэропорт Эль-Джуфра между правительственными войсками и повстанцами были сбиты два украинских самолета Ил-76, погиб летчик-контрактник Владимир Бухальский — гражданин Украины.
По данным украинской прессы, военные транспортники были зафрахтованы частной компанией с Украины, а на их борту находилось оружие из Объединенных Арабских Эмиратов. Между тем поставки оружия в Ливию запрещены решением Совета безопасности ООН.
«Я бы не стал связывать эти самолеты с политикой. Это просто бизнес. По большому счету летчикам все равно, перевозить бананы или боеприпасы», — отметил Андрей Фролов.
В свою очередь, военный эксперт Антон Лавров объяснил, что перевозкой оружия в горячие точки занимаются фирмы-однодневки. Они создаются под конкретную задачу.
Например, услуги ОАЭ по переброске оружия в Ливию оказывают небольшие транспортные авиакомпании, в распоряжении которые есть выведенные из эксплуатации самолеты Вооруженных сил Украины. Более того, такие же украинские компании поставляют оружие и противной стороне ливийского конфликта.
Комментарии2
Африка , Оружие , Статьи , Украина , Андрей Фролов , Антон Лавров , Совбез ООН , Деловая газета "Взгляд"
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