«Бананы или боеприпасы»: Украинцев связали с контрабандой оружия

На прошлой неделе в ходе боя за ливийский аэропорт Эль-Джуфра между правительственными войсками и повстанцами были сбиты два украинских самолета Ил-76, погиб летчик-контрактник Владимир Бухальский — гражданин Украины.

По данным украинской прессы, военные транспортники были зафрахтованы частной компанией с Украины, а на их борту находилось оружие из Объединенных Арабских Эмиратов. Между тем поставки оружия в Ливию запрещены решением Совета безопасности ООН

«Я бы не стал связывать эти самолеты с политикой. Это просто бизнес. По большому счету летчикам все равно, перевозить бананы или боеприпасы», — отметил Андрей Фролов.

В свою очередь, военный эксперт Антон Лавров объяснил, что перевозкой оружия в горячие точки занимаются фирмы-однодневки. Они создаются под конкретную задачу.

Например, услуги ОАЭ по переброске оружия в Ливию оказывают небольшие транспортные авиакомпании, в распоряжении которые есть выведенные из эксплуатации самолеты Вооруженных сил Украины. Более того, такие же украинские компании поставляют оружие и противной стороне ливийского конфликта.