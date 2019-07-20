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Последний премьер Ливии эпохи Каддафи вышел из тюрьмы 

News.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Hamza Turkia/xinhua/Global Look Press
Бывший премьер-министр Ливии, занимавший должность при Муаммаре Каддафи, аль-Багдади Али аль-Махмуди вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. По предварительным данным, на освобождении настояла специальная медицинская комиссия.
Экс-главе кабмина африканской страны рекомендуется пройти лечение в специализированных лечебных учреждениях. Никаких уточнений по поводу заболевания политика не сообщается, передаёт телеканал Al Arabiya.
Аль-Махмуди арестовали в сентябре 2011 года во время попытки пересечения границы с Тунисом. Через год власти этой страны выдали чиновника Ливии, где его приговорили к высшей мере наказания за участие на стороне Каддафи в ходе «февральской революции 2011 года». Тогда в государстве начались революционные выступления против действующей власти.
Протесты переросли в гражданскую войну. В конце октября того же года Муаммара Каддафи поймали и убили участники вооружённой группировки в районе города Сирт. События весны 2011-го положили начало разрухе, безвластию и хаосу, от которых Ливия с трудом восстанавливается до сих пор.
Ранее News.ru сообщал, что нефтяная корпорация Ливии спрогнозировала объёмы потери добычи сырья из-за военных столкновений. В стране, по сути, действуют два правительства, между которыми идёт вооружённое противостояние.
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Комментарии
Африка , В мире , Муаммар Каддафи , Ливия
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