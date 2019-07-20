Последний премьер Ливии эпохи Каддафи вышел из тюрьмы

Бывший премьер-министр Ливии , занимавший должность при Муаммаре Каддафи , аль-Багдади Али аль-Махмуди вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. По предварительным данным, на освобождении настояла специальная медицинская комиссия.

Экс-главе кабмина африканской страны рекомендуется пройти лечение в специализированных лечебных учреждениях. Никаких уточнений по поводу заболевания политика не сообщается, передаёт телеканал Al Arabiya.

Аль-Махмуди арестовали в сентябре 2011 года во время попытки пересечения границы с Тунисом. Через год власти этой страны выдали чиновника Ливии, где его приговорили к высшей мере наказания за участие на стороне Каддафи в ходе «февральской революции 2011 года». Тогда в государстве начались революционные выступления против действующей власти.

Протесты переросли в гражданскую войну. В конце октября того же года Муаммара Каддафи поймали и убили участники вооружённой группировки в районе города Сирт. События весны 2011-го положили начало разрухе, безвластию и хаосу, от которых Ливия с трудом восстанавливается до сих пор.

Ранее News.ru сообщал, что нефтяная корпорация Ливии спрогнозировала объёмы потери добычи сырья из-за военных столкновений. В стране, по сути, действуют два правительства, между которыми идёт вооружённое противостояние.