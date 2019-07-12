Африканский президент посягнул на яичники

Президент Танзании Джон Магуфули призвал живущих в стране женщин «отпустить на волю» свои яичники. Об этом сообщает Fox News.

Глава государства отметил, что это необходимо для улучшения экономической ситуации. «Когда у вас большое население, вы строите экономику. Именно поэтому экономика Китая такая громадная», — сказал Магуфули.

По его словам, те, «кто любит блокировать яичники, будут жаловаться на его слова», однако эти органы все же необходимо «освободить». Президент выступил с противоречивыми словами 9 июля в городе Чато.

Призывы главы государства оценили не все. В частности, один из активистов указал, что «яичники никогда не должны использоваться как инструмент для достижения экономического процветания».

Магуфули занят свой пост в 2015 году. Эксперты отмечают, что с тех пор рост экономики наблюдается на уровне 6-7 процентов в год, однако последние попытки усилить его несут в себе серьезный риск ввергнуть страну в неравенство и бедность. Сейчас население Танзании составляет 55 миллионов человек и активно растет. В среднем каждая танзанийка за жизнь рожает по пять детей.

В 2018 году Магуфули рассказал о ненадобности предохранения. Он указывал, что противозачаточными средствами пользуются ленивые люди, которые не хотят работать и содержать большую семью.

По закону женщины в Танзании имеют право предохраняться от беременности. Однако доступ к средствам контрацепции имеют не все. По данным ООН, треть женщин в стране занимаются планированием семьи, а доступ к контрацептивам затруднен в сельских районах.