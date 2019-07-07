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Защита экс-президента Судана подала вторую апелляцию 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Комитет по защите бывшего президента Судана Омара аль-Башира подал вторую апелляцию в ответ на обвинения в коррупции, заявил РИА Новости его адвокат Мухаммед аль-Хасан аль-Амин.
Ранее генпрокуратура Судана сообщила, что все следственные мероприятия по уголовному делу в отношении свергнутого президента Омара аль-Башира были завершены, ему предъявлено обвинение в коррупции при обращении с иностранной валютой и отмывании денег. По данным СМИ, ранее в ходе обыска в доме аль-Башира нашли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также крупную сумму местной валюты. Адвокат аль-Башира сообщал ранее, что подал апелляцию.
" (Подана — ред.) вторая апелляция по направленным против свергнутого экс-президента Омара аль-Башира обвинениям, связанным с вопросами обращения с иностранной валютой, незаконным обогащением и нарушением законов о чрезвычайном положении", — сообщил аль-Амин.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Комментарии
Африка , В мире , Омар аль-Башир , РИА Новости , Судан
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