Совбез ООН призвал к прекращению огня в Ливии

Совбез ООН призвал все стороны конфликта в Ливии к срочной деэскалации ситуации и прекращению огня, говорится в заявлении СБ для прессы.

"Члены Совета Безопасности осудили нападение на центр содержания (мигрантов — ред.) вблизи Триполи 2 июля, в результате чего погибли 53 человека и более 130 были ранены", — сказано в документе.

Члены Совбеза подчеркнули "необходимость срочной деэскалации ситуации и прекращения огня всеми сторонами".

"Прочный мир и стабильность в Ливии придут только через политическое решение", — отмечается в заявлении.

В среду члены СБ ООН собрались на внеочередное заседание по Ливии, однако тогда принять единое заявление не удалось.