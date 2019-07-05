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Совбез ООН призвал к прекращению огня в Ливии 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: AP Photo / Hazem Ahmed
Совбез ООН призвал все стороны конфликта в Ливии к срочной деэскалации ситуации и прекращению огня, говорится в заявлении СБ для прессы.
"Члены Совета Безопасности осудили нападение на центр содержания (мигрантов — ред.) вблизи Триполи 2 июля, в результате чего погибли 53 человека и более 130 были ранены", — сказано в документе.
Члены Совбеза подчеркнули "необходимость срочной деэскалации ситуации и прекращения огня всеми сторонами".
"Прочный мир и стабильность в Ливии придут только через политическое решение", — отмечается в заявлении.
В среду члены СБ ООН собрались на внеочередное заседание по Ливии, однако тогда принять единое заявление не удалось.
Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи. Как заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе, авиаудар можно расценивать как военное преступление.
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Комментарии
Африка , В мире , Совбез ООН , ООН , Ливия
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