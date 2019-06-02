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В Ливии подорвали штаб армии Хафтара 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Два взрыва прогремели в штабе Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара утром в воскресенье, 2 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков и очевидцев.
По данным агентства, взрыв произошел в военном лагере в городе Дерна. На воздух взлетели два автомобиля, начиненные взрывчаткой. В результате происшествия ранены по меньшей мере 18 человек.
Хафтар приказал Ливийской национальной армии начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операцией по освобождению Триполи». Во время визита в Париж в конце мая он отказался прекратить огонь, несмотря на просьбу французского лидера Эммануэля Макрона.
В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.
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Комментарии
Африка , Армия , Муаммар Каддафи , Ливия
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