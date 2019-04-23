В столице Ливии прогремели четыре взрыва, сообщили очевидцы

Четыре последовательных взрыва прогремели в восточной части Триполи во вторник, сообщили РИА Новости местные жители.

"Слышали четыре последовательных сильных взрыва сейчас. Взрывы, которые мы слышали, были в районе Айн Зара и Халля аль-Ферджан на востоке Триполи", — заявили очевидцы РИА Новости.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.