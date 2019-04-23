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В столице Ливии прогремели четыре взрыва, сообщили очевидцы 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © REUTERS / Hani Amara
Четыре последовательных взрыва прогремели в восточной части Триполи во вторник, сообщили РИА Новости местные жители.
"Слышали четыре последовательных сильных взрыва сейчас. Взрывы, которые мы слышали, были в районе Айн Зара и Халля аль-Ферджан на востоке Триполи", — заявили очевидцы РИА Новости.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Комментарии
Африка , В мире , Происшествия , Муаммар Каддафи , ЕС , ООН , РИА Новости , Ливия
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