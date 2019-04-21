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Граждан РФ среди погибших и пострадавших при взрывах на Шри-Ланке нет 

Российская Газета + ещё 38 9 часов назад
Фото: RT на русском
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24» заявила о том, что российские граждане не пострадали в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Она отметила, что туристические зоны не были затронуты взрывами.
"Мы, безусловно, выражаем соболезнования погибшим, раненым, народу Шри-Ланки в этот трагический день", — сказала Захарова.
Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе назвал «трусливой атакой» произошедшее на Пасху.
Напомним, в Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов. На данный момент известно о 160 погибших, ранения получили более 300 человек.
Также сообщалось, что не менее девяти иностранцев погибли в результате серии взрывов. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
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Африка , Пожары , Мария Захарова , МИД , Шри-Ланка
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