Граждан РФ среди погибших и пострадавших при взрывах на Шри-Ланке нет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24» заявила о том, что российские граждане не пострадали в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Она отметила, что туристические зоны не были затронуты взрывами.

"Мы, безусловно, выражаем соболезнования погибшим, раненым, народу Шри-Ланки в этот трагический день", — сказала Захарова.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе назвал «трусливой атакой» произошедшее на Пасху.

Напомним, в Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывов. На данный момент известно о 160 погибших, ранения получили более 300 человек.

Также сообщалось, что не менее девяти иностранцев погибли в результате серии взрывов. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.