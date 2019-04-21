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Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке 

Р-Спорт 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 80 ЧЕЛОВЕК РАНЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВОВ В ЦЕРКВЯХ НА ШРИ-ЛАНКЕ — АФП СО ССЫЛКОЙ НА ГОСПИТАЛЬ
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Африка , Пожары , Украина , РИА Новости , France-Presse , Шри-Ланка
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