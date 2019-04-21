Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке

РИА НОВОСТИ. ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 80 ЧЕЛОВЕК РАНЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВОВ В ЦЕРКВЯХ НА ШРИ-ЛАНКЕ — АФП СО ССЫЛКОЙ НА ГОСПИТАЛЬ