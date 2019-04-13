Временные власти Судана объявили о своей отставке 

Оппозиция обратилась к военным, контролирующим власть в стране, с требованием немедленно передать все полномочия гражданскому правительству.
В Судане снова сменилась власть. Спустя всего сутки работы на посту, об отставке заявил глава переходного Военного совета.
На смену ему быстро назначили нового руководителя — это бывший глава генштаба сухопутных войск Абдель-фаттах аль-Бурхан. Он уже предложил представителям оппозиции провести сегодня встречу.
После произошедшего в четверг госпереворота, было объявлено, что Военный совет будет управлять страной следующие два года.
Президент Омар аль-Башир, который возглавлял страну последние 30 лет, взят под стражу.
Тем временем, в оппозиции призвали военных немедленно передать власть гражданскому правительству.