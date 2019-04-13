Временные власти Судана объявили о своей отставке

Оппозиция обратилась к военным, контролирующим власть в стране, с требованием немедленно передать все полномочия гражданскому правительству.

Судане снова сменилась власть. Спустя всего сутки работы на посту, об отставке заявил глава переходного Военного совета.

На смену ему быстро назначили нового руководителя — это бывший глава генштаба сухопутных войск Абдель-фаттах аль-Бурхан. Он уже предложил представителям оппозиции провести сегодня встречу.

После произошедшего в четверг госпереворота, было объявлено, что Военный совет будет управлять страной следующие два года.

Президент Омар аль-Башир , который возглавлял страну последние 30 лет, взят под стражу.

Тем временем, в оппозиции призвали военных немедленно передать власть гражданскому правительству.