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Временные власти Судана объявили о своей отставке 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Ala Kheir dpa, Globallookpress
Оппозиция обратилась к военным, контролирующим власть в стране, с требованием немедленно передать все полномочия гражданскому правительству.
В Судане снова сменилась власть. Спустя всего сутки работы на посту, об отставке заявил глава переходного Военного совета.
На смену ему быстро назначили нового руководителя — это бывший глава генштаба сухопутных войск Абдель-фаттах аль-Бурхан. Он уже предложил представителям оппозиции провести сегодня встречу.
После произошедшего в четверг госпереворота, было объявлено, что Военный совет будет управлять страной следующие два года.
Президент Омар аль-Башир, который возглавлял страну последние 30 лет, взят под стражу.
Тем временем, в оппозиции призвали военных немедленно передать власть гражданскому правительству.
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Африка , В мире , Омар аль-Башир , Генштаб , Судан
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